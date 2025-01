Copa Libertadores EN VIVO: resultados de los partidos de cuartos de final

Las cuatro llaves del torneo copero son: Flamengo vs Olimpia, cuyo ganador rivalizará contra el vencedor del Barcelona vs Fluminense. Por otro lado, Atlético Mineiro enfrentará a River Plate en la ida hoy miércoles. La vuelta será la próxima semana y el vencedor de este duelo se medirá frente al que salga airoso del choque Palmeiras vs Sao Paulo, por lo pronto, en la primera serie empezaron igualando 1-1.