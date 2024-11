River anunció su lista de convocados para enfrentar a Alianza tras sus bajas por Covid-19

River Plate publicó la lista de futbolistas que viajarán a Lima para enfrentar a los 'Blanquiazules' en el Estadio Nacional este miércoles 6 de abril. No obstante, el equipo de Marcelo Gallardo presenta dos bajas importantes de última hora como el defensa chileno Paulo Díaz y el mediocampista argentino José Paradela, quienes quedaron desafectados de la convocatoria por haber dado positivo a Covid-19 .

Los convocado de Marcelo Gallardo para jugar contra Alianza Lima.

El cuadro que dirige Carlos Bustos no atraviesa su mejor momento, ya que no juega desde hace más de dos semanas, además, los 'grones' han perdido sus tres últimos partidos y esta mañana recibieron la noticia de que no podrán contar con Jefferson Farfán por lo menos durante toda la fase de grupos del torneo.