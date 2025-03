¿Bajas contra Alianza Lima? Los dos expulsados en Deportes Iquique previo al partido por Copa

Al igual que Alianza Lima, Deportes Iquique también está enfocado en conseguir sus objetivos en la Liga de Primera, torneo nacional de Chile. El rival de los blanquiazules no pudieron superar a Universidad Católica y, además, sufrieron las expulsiones de dos jugadores claves. Si bien es cierto que los amonestados no afectarán al equipo titular en el partido frente a Alianza Lima, no cabe duda que podría afectarles al futuro en el torneo local.