Bustos dejó contundente queja sobre el arbitraje en el 'U' vs. River: "No nos dejaba crecer"

El conjunto crema no tuvo uno de sus mejores partidos ante el cuadro 'Millonario' y fue superado en muchos pasajes del encuentro, razón por la que no pudieron conseguir el empate. Por ello, el entrenador de los 'merengues', Fabián Bustos , salió a conferencia de prensa en donde opinó sobre el rendimiento de su equipo y dejó una contundente crítica contra el arbitraje .

El estratega argentino dejó en claro que no tuvieron su mejor rendimiento ante River Plate , especialmente en el primer tiempo y aunque mejoraron en el segundo tiempo no fue suficiente para lograr empatar el marcador. No obstante, también criticó el desempeño arbitral en el partido, afirmando que no les cobraban faltas a favor y que fue un factor clave que afectó a su rendimiento.

"No estuvimos al 110 % como lo estamos siempre. Todo eso ayudado porque para un lado eran faltas y para el otro no. Hay tres faltas a Andy Polo que no le cobran y eso merma en seguir yendo, a parte que se nos pone en contra. Hay cosas muy claras que se vieron. Decir una palabra con respecto al arbitraje va sonar a excusa y no quiero excusas. No nos cobraban faltas y no nos dejaban crecer", expresó.