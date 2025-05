Martín Cauteruccio no se guardó y lanzó potente aviso tras vencer a Bolívar: "Tenemos que..."

Sporting Cristal logró un importante triunfo ante Bolívar por 2-1 por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, con esta victoria se mantienen invictos en la era de Paulo Autuori y se metieron en la pelea por un lugar en los octavos de final. Una de las figuras destacadas fue Martín Cauteruccio, quien declaró tras el partido y dejó sorprendentes declaraciones.

Tras finalizar el encuentro, el delantero uruguayo, que fue pieza fundamental en la victoria de Cristal, declaró en zona mixta para Radio Ovación y los demás medios presentes. 'Caute' reveló que sueñan con poder clasificar a los octavos de final y aprovechó para enviar un potente aviso a sus rivales.

"Esa es nuestra ilusión y es lo que más queremos (clasificar a octavos de final). Trabajamos día a día, pensando en eso, sabiendo de que hoy nos hicimos fuertes y tenemos que seguir demostrando eso, que Cristal puede con cualquiera”, declaró.

Video: Radio Ovación

De igual manera, el atacante uruguayo elogió los puntos fuertes que tuvo Sporting Cristal, considerando que hicieron un gran partido. No obstante, también aseguró que tienen mucho trabajo por hacer para pulir algunos detalles.

"La victoria fue fundamental. Me quedo con la entrega del equipo, el trabajo asociado, no bajamos nunca los brazos y fuimos inteligentes. Me parece que hicimos el partido que queríamos. Nos faltan cosas por hacer, tenemos que recuperar y tener más la pelota, que eso nos va a dar más aire", añadió.

Martín Cauteruccio lamentó la ausencia de Santiago González

Asimismo, el delantero de 38 años lamentó que el equipo no haya podido contar con Santiago González por lesión, pues es una de las piezas fundamentales en el mediocampo. Sin embargo, enfatizó en que el plantel tiene miembros capacitados para poder ocupar ese vació.

"Se siente mucho la ausencia, ‘Santi’ es muy importante. Por suerte hay compañeros que también están capacitados para ese rol. Hoy lo demostraron, también están en ese proceso", afirmó.

Martín Cauteruccio se reencontró con el gol

Martín Cauteruccio volvió a anotar con la camiseta de Sporting Cristal, luego de varias semanas, pues sus últimos goles habían sido en la victoria por 5-0 ante Binacional el pasado 29 de marzo. En dicho encuentro, 'Caute' logró anotar un doblete.

Desde entonces tuvieron que pasar 5 partidos para que Cauteruccio pueda romper su sequía goleadora. No obstante, si pudo participar en un gol, pues en el duelo ante Cerro Porteño logró dar una asistencia.