La fuerte crítica de Erick Delgado a un jugador de Sporting Cristal: "Ha sufrido una involución"

Con doblete del uruguayo Martín Cauteruccio, Sporting Cristal logró un triunfo clave por 2-1 ante Bolívar en el partido válido por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Nacional de Lima. Los celestes no pierden la ilusión de poder clasificar a los octavos de final del certamen continental a falta de dos jornadas.

Erick Delgado y su dura crítica a un futbolista de Sporting Cristal

Pese a la victoria sobre el elenco altiplánico, durante la reciente edición del programa 'L1 Radio' el exarquero del conjunto cervecero, Erick Delgado opinó firmemente de la labor que viene teniendo el lateral Jhilmar Lora en la presente temporada.

Jhilmar Lora tuvo minutos ante Bolívar por la Copa Libertadores 2025/Foto: X

El popular 'Loco' señaló que en los últimos tiempos, el futbolista de 24 años estuvo lejos de consolidar su nivel en el cuadro del Rímac. "(Jhilmar) Lora ha sufrido una involución con los años", expresó el panelista.

Por otro lado, Delgado se refirió al presente que vive el volante Catriel Cabellos y comparó su actual momento con el que atravesó en la etapa del estratega argentino Guillermo Farré. "Y lo que a mí me sorprende, y no sé si sea por el cambio de técnico y se siente tocado, porque el que lo trae a Catriel (Cabellos) es Farré, pero ha bajado mucho (su nivel), hay dos o tres partidos donde no le dan las piernas", acotó.

Jhilmar Lora fue suplente en el Sporting Cristal vs Bolívar

Cabe mencionar que, Jhilmar Lora fue suplente en el partido Sporting Cristal vs Bolívar por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2025. El lateral peruano recién tuvo acción desde el minuto 69, cuando entró al campo en lugar de Leandro Sosa.

Jhilmar Lora: valor en el mercado

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, actualmente Lora ostenta un valor de 900 mil euros en el mercado de pases. Su valor ha ido disminuyendo en el último año, ya que en la temporada 2023 estaba tasado en 1 millón de euros.