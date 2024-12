Karim Benzema y su sentido mensaje tras eliminación de Francia

Karim Benzema fue la figura de Francia durante el tiempo reglamentario del cotejo frente a Suiza. Anotó dos goles, pero aun así no alcanzó para evitar la eliminación de los galos en la Eurocopa 2021.

"Triste y decepcionado al final del partido, me hubiera gustado seguir haciéndote vibrar durante mucho tiempo. Gracias por tu apoyo, gracias por la fuerza que me has dado. Nada es fácil, seguimos luchando para prepararnos para el futuro y volver aún más fuertes", escribió el 'Gato', que se despidió de la Eurocopa marcando cuatro tantos.