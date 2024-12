España eliminó a Suiza y ya está en semifinales de la Eurocopa

Desde el pitazo inicial, la Selección Española salió con todo por la victoria, pero Suiza no se metió atrás y también lo fue a buscar. Sin embargo, a los 8 minutos, un remate de Jordi Alba se desvió en Zakaria para que 'La Roja' se ponga en ventaja .

En los 30 minutos de tiempo extra, Sommer estuvo notable, pero no fue suficiente debido a que en la tanda de penales, no hubo eficacia. Oyarzabal venció al experimentado portero para meter a España a semifinales luego de nueve años.

Akanji no pudo. Unai Simón atajó.

14' España quiere ganarlo y no ir a penales.

4' Grandioso lo de Rodríguez para que España no anote.

3' Suiza intentó llegar, pero no hay problemas para la defensa española.

86' Dominio de España. No quiere alargue.

75' Olmo entró bien al área chica y no pudo definir. Córner para 'La Roja'.

71' Los helvéticos no quieren alargue y buscan la victoria.

68' ¡GOOOOOOOOOOL DE SUIZA! Error en defensa de los ibéricos y Shaqiri no desaprovechó para poner la paridad.

21' Seferovic no llegó a la acción y Unai Simón se quedó con el esférico.

XI España: Unai Simon, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Azpilicueta, Koke, Busquets, Pedri, Sarabia, Morata and Ferran Torres.

Desde el Estadio Krestovski, en San Petersburgo, el España de Ferrán Torres se enfrenta a la Suiza de Xherdan Shaqiri por los cuartos de final de la Eurocopa 2020. Ya no hay margen de error en este tipo de duelos. El que pierde se va a casa.

Con el objetivo de no pasar apuros como sucedió frente a Croacia, el DT Luis Enrique apostará por un equipo muy ofensivo, con dos líneas de cuatro en la defensa y en la zona medular, buscando tener la posesión de balón con Sergio Busquets.

El estratega hispano sabe que este choque no será nada fácil, pues al frente estará un conjunto que viene de eliminar a Francia, que era uno de los candidatos a pasar de ronda pero cayeron en octavos desde la tanda de penales.

Brasil: 13.00 horas / NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo

Chile: 12.00 m. / TNT Sports HD, DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes

Italia: 18.00 horas / SKY Go Italia, Sky Sport Uno, RaiPlay, RAI 1, Sky Sport Football, NOW TV

México: 11.00 horas / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere