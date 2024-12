Real Madrid revela chantajes por más de 10 millones de dólares por audios filtrados

Sigue la polémica en España sobre los audios filtrados de Florentino Pérez criticando a los históricos y referentes del Real Madrid como lo son Raúl, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo. En respuesta a esa controversial noticia, el club merengue respondió con un claro y contundente mensaje.

En un breve comunicado difundidos en las redes sociales del club merengue, Real Madrid señala que el periodista de nombre José Antonio Abellán es el responsable de los audios filtrados; sin embargo, eso no es lo más grave, sino que lo acusan de haberlos chantajeado a cambio de 10 millones de euros.

"El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada", precisa Real Madrid en Twitter.

Real Madrid acusa a Abellan de filtrar los audios

Pero eso no quedó ahí. La respuesta en Twitter no se hizo esperar. El periodista en mención quedó sorprendido por las acusaciones y preguntó de por qué no fue denunciado en ese momento al supuestamente haberlos chantajeado, una duda que deberá resolver el propio presidente del Real Madrid.

"A ver si me entero, el Vice-presidente del Real Madrid me acusa de una extorsión en 2011… hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi sois como la Junta de Calderón… o peor..", respondió en la red social mencionada.

Horas antes, José Antonio Abellán había hablado públicamente en el que no solo atacó a Florentino Pérez, sino otros periodistas que defienden al presidente del Real Madrid, entre ellos aparece Tomás Ronceros.