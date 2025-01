Real Madrid alista demanda contra La Liga y CVC tras millonario acuerdo

Terremoto en La Liga de España. Real Madrid se ha mostrado en contra del nuevo acuerdo entre La Liga y CVC , por lo que plantea una millonaria demanda contra ambos, aduciendo que el nuevo pacto está negociando con su capital e ingresos cuando no ha dado la autorización.

Sucede que, a falta de la luz verde de los clubes españoles en una Asamblea extraordinaria, el acuerdo es que la CVC aportará 2700 millones de euros a La Liga , a cambio de que se lleve el 10% de los beneficios del torneo, algo de lo que no está de acuerdo el Real Madrid.

De hecho Real Madrid no sería el único club español que no estaría de acuerdo con los términos y condiciones del nuevo pacto. Según el diario estadounidense New York Times, pese a que Barcelona atraviesa un serio déficit económico, tampoco está a favor del nuevo acuerdo, y lo propio sucede con el Athletic de Bilbao.