Luis Abram, presentado en Granada: "No me asusta enfrentar a Karim Benzema y Lionel Messi"

Por su parte, el otrora jugador rimense aseveró que "estoy muy feliz de estar aquí. Me decidí por el Granada porque desde muy chico quise jugar en Europa, y tuve conversaciones hace algunas semanas con el director técnico del club, y eso me terminó convenciendo".

Asimismo aseveró que conversó con Renato Tapia, jugador del Celta de Vigo, y Sergio Peña, ex Granada, antes de llegar a España. "Hablé con Renato, que lo viene haciendo muy bien en La Liga, y con Sergio, que ya estuvo acá y me dio detalles de cómo era el club y las instalaciones, y eso me terminó a ayudar a decidir".