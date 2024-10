Carlo Ancelotti no descartó llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid

Carlo Ancelotti tomó los micrófonos en la previa al duelo del Real Madrid ante Levante por la segunda jornada de La Liga y en la pregunta de los hombres de prensa era puntual consultarle por el tema del momento: Kylian Mbappé , una pregunta a la que el técnico italiano no rehuyó.

El entrenador italiano no descartó la llegada del 'Golden Boy', pero a la vez dijo estar satisfecho con el plantel que ha formado en su nueva etapa al frente de la 'Casa Blanca'. 'Carletto' esta seguro de pelear todos los torneos con este grupo.

"No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte (...) El ambiente dentro del vestuario es muy bueno. Los jugadores están motivados, focalizados en el trabajo y en los partidos. No están pendientes del mercado, solo se habla de los partidos para prepararlo bien", sostuvo.