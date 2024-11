Presidente de LaLiga se arrepiente de haber dejador ir a Lionel Messi

El presidente de LaLiga confesó al diario SPORT la situación de LaLiga ahora que no estará Lionel Messi, para Javier Tebas la situación es clara: no era la manera de irse y que las formas no fueron las adecuadas. Pasó un mes de su partida y hay que saber qué de depara al fútbol español ahora que Real Madrid y FC Barcelona ya no tienen esas figuras únicas.