Barcelona sufre sin Lionel Messi: Sobran entradas para ver debut en Champions

No es un secreto el poco interés que ahora transmiten los hinchas de Barcelona con relación a su presencia en el Camp Nou; sin embargo, se estimaba que para los compromisos de la UEFA Champions League todo cambie para el aficionado, pero la crisis sigue persistiendo en el elenco 'azulgrana' desde la salida de Lionel Messi .

Medios internacionales, como el diario Olé, han manifestado que las entradas para el Barcelona vs Bayern Múnich por la UEFA Champions League aún no se agotan como en temporadas pasadas. Hay mucha sorpresa y preocupación en la directiva 'culé', ya que no es un hecho normal en un duelo atractivo para todo aficionado.