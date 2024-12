Kylian Mbappé al Real Madrid: Florentino Pérez confirmó novedades para enero

Real Madrid no dejará escapar por nada del mundo la oportunidad de llevarse a Mbappé . Y es que el futbolista francés puede negociar con cualquier club a partir de enero y llegar como agente libre en julio, cuando termine su contrato con el PSG .

Además, durante las últimas horas, Kylian Mbappé reveló su clara postura: salir del equipo para irse al Real Madrid. "Lo dije bastante temprano. Quería irme a finales de julio y eso es lo que dije. No aprecié el hecho de que me dijeran, “sí, ya se quiere ir”, a finales de agosto. Es mentira. Dije a finales de julio que quería irme", dijo en entrevista para RMC.

Pero eso no es todo, Karim Benzema uno de los grandes amigos de Mbappé ya viene adelantando desde hace algunos días que Kylian jugará de todas maneras en el Real Madrid , por lo que su llegada en el 2022 es inminente.

"Me hubiera gustado que fiche este año, pero sé que un día u otro será del Real Madrid, pero por ahora debe respetar a su club", sentenció el histórico delantero del club merengue, quien hace poco llegó a los 200 goles con dicha camiseta.

"Llevo el tiempo suficiente en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es necesariamente la de hoy. Si me hubieran dicho que Messi se iba al PSG, no lo hubiera creído, así que nunca se sabe lo que va a pasar", manifestó Mbappé a L'Equipe de Francia.