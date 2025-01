Ronald Koeman tras la derrota del Barcelona: "Hemos demostrado estar a un buen nivel"

A pesar de caer ante Rayo Vallecano , el estratega del Barcelona señaló que realizaron un buen trabajo y sus dirigidos demostraron que se encuentran en un gran nivel, pero no es suficiente para revertir este mal momento

"Puede ser que los otros equipos tengan plantillas más equilibradas, más físicas. Pero hemos demostrado que podemos competir con ellos. La mala suerte, las lesiones, son excusas. Hemos demostrado estar a un buen nivel, pero no es suficiente", señaló Koeman,

Luego, el estratega se mostró contento por su delantera y señaló que no tiene quejas para su equipo. Koeman agregó que el resultado no es justo, porque crearon situaciones claras de gol.

"Tenemos jugadores que pueden marcar goles. No me puedo quejar del equipo. Nos ha costado entrar en el partido. Viendo las oportunidades que hemos tenido, el resultado no es justo", indicó el DT.