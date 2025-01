Club de Xavi tras ausencia de Joan Laporta en Qatar: "Es una falta de respeto"

No es un secreto todo lo que viene ocurriendo desde Qatar con relación al cercano fichaje de Xavi Hernández como nuevo DT de Barcelona. No obstante, han surgido incidencias que podrían complicar la llegada del DT español a tienda 'culé', ya que el presidente Joan Laporta no arribó a suelo qatarí, lo que ha significado la molestia de los directivos de Al Sadd.