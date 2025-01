Aubameyang en su presentación con Barcelona: "Me veo ganando la Champions con el Barça"

Dentro de las declaraciones que brindó Aubameyang en su ceremonia de presentación, dejó en claro que es un gran delantero y que no perdonará la portería rival. Sabe que Barcelona está con falta de gol, por lo que confía en sus cualidades para darle alegrías a los 'culés'.

Asimismo, no fue ajeno al máximo deseo que todo hincha de Barcelona anhela cada temporada: La UEFA Champions League . El atacante gabón tiene fija su mirada hacia la 'Orejona', por lo que espera celebrarlo con todos los aficionados.

"Me veo ganando la Champions con el Barça. Vamos a trabajar para volver y ganarla. Espero y sueño con jugar durante mucho tiempo aquí. He hablado con Xavi y me ve jugando de 9", agregó.