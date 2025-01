Con Pedro Aquino, América empató 0-0 con Querétaro en el inicio de la Liga MX

De ahí en adelante, el América intentó un poco mejor en los últimos minutos del primer tiempo, pero no tuvo contundencia para finalizar las jugadas, por lo que la primera mitad, acabó con una paridad.

Ya en la segunda mitad, ambas escuadras empezaron con un ritmo muy pausado, Quéretaro y América no pudieron tener aprovechar los momentos en que tuvo la posesión del balón, ya que, cada vez que tenían la redonda, ninguno se atrevía a hacer algo distinto, y así fue que acabó el encuentro, sin ninguna superioridad entre los dos equipos.

"Renato como (Nicolás) Benedetti, son todos jugadores del América, tiene contrato con el América, están entrenando con nosotros. El tema de la posibilidad de que esté o no es un tema interno de la directiva", expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, Benedetti no ha podido trabajar en la semana con el plantel debido a que padece una lesión muscular. Su continuidad no está del todo seguro. Asimismo, Nicolás Castillo continúa en la búsqueda de su mejor forma. El delantero chileno no pierde la esperanza de quedarse en el cuadro americanista.