Itzel González es nueva jugadora del Sevilla Fútbol Club de España

“Yo vengo de jugar, no he parado y lo más importante va a ser adaptarse lo más rápido posible. Más que nada estoy super lista de aprender de todas las compañeras de equipo y del cuerpo técnico, me gusta ser una portera atrevida que aporte mucho al equipo en lo que necesite, ser buena líder y comunicarme bien en el terreno de juego, estando siempre atenta a cualquier balón. Vengo a aportar lo que sé, pero más que nada a aprender de todo el equipo, ayudar a que siga creciendo. Me emociona muchísimo ser parte de él, seguro que vamos a lograr grandes cosas, ojalá sigamos ganando partidos siendo parte de una muy buena temporada”.