Pachuca venció 3-1 al América en el Azteca y lo hundió en tabla del Clausura Liga MX

Las 'Águilas' siguen sin alzar vuelo en la Liga MX . Pachuca fue mejor de inicio a fin y le ganó 3-1 en el Estadio Azteca al América , que no conoce de triunfos en casa y sumó su tercera derrota consecutiva. Distinto al presente de los 'Tuzos' que escalaron hasta el segundo lugar de la tabla, con 13 puntos.

Por su parte, los 'Tuzos' atraviesan una luna de miel desde la llegada del DT uruguayo Guillermo Almada: son terceros en la tabla, pero en su último compromiso no pudieron en casa ante Querétaro, por lo que también llegan con la necesidad de puntos.

Estos son los horarios por países para ver el América vs. Pachuca por la Liga MX.

El partido América vs. Pachuca será transmitido EN DIRECTO por TUDN en México. Mientras que Univisión lo pasará en Estados Unidos y DirecTV lo hará en los países sudamericanos, como el Perú.

