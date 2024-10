PSG venció 2-4 a Brest y se afianzó en lo más alto de la Ligue 1

Mientras llega el deseado debut de Lionel Messi, el PSG espera mantener su buen inicio liguero el viernes en el partido que subirá el telón de la tercera fecha de la Ligue 1 en Brest , dos días antes del Niza vs. Marsella, dos equipos que aún no conocen la derrota.

Aunque en Brest esperan que el once parisino cuente con el menor número de estrellas. "No sé si alinearán a sus astros, yo no tengo prisa por verlos. Me gustaría que Messi jugase contra nosotros pero será complicado", sonrió el entrenador del conjunto bretón Michel Der Zakarian, cuyo equipo suma dos empates en las dos fechas disputadas.