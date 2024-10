¿Indirecta al PSG? Mbappé sobre la Ligue 1: "No es el mejor campeonato del mundo"

"Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca", indicó para Esquire.

"Yo creo que sí. Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás", señaló.

Kylian Mbappé también se pronunció sobre la actual plantilla del PSG, afirmando que mantiene buena relación con todos sus compañeros, pero resaltó que, para ser un equipo, no se necesita salir a cenar entre todos, ya que eso no te asegura resultados. "Un equipo no es un grupo de amigos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar", sentenció.