PSG ya no descarta la salida de Kylian Mbappé

A pesar de que el PSG aseguró días atrás que Kylian Mbappé no dejaría el club, la decisión del popular 'Donatello' en probar su suerte con otro equipo como el Real Madrid estaría motivando a que la institución parisina replantee las cosas.

Según 'La Gazzetta dello Sport', el París Saint Germain ya no descarta un divorcio entre Kylian y el club, y buscaría priorizar un ingreso económico por la venta del jugador para no perderlo a mediados del 2022 sin recibir un solo euro.

No obstante, los parisinos no piensan dejársela muy fácil al '7', ya que le exigirían al Real Madrid un monto no menor a 180 millones de euros por el atacante, cifra que pagó el PSG al Mónaco en el 2017.