PSG: Kylian Mbappé y su polémica declaración sobre Neymar

Además, 'Donatello' entiende que ha pasado a un segundo plano en la Ligue 1 con la llegada de Lionel Messi, algo que no estaba en sus planes. Incluso, ya varios medios franceses han señalado que la relación con Neymar se ha desgastado en las últimas semanas.

"No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar", fue lo que le dijo Mbappé al brasileño después de ganar el Mundial Rusia 2018.