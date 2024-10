Kylian Mbappé y sus declaraciones que hicieron recordar a Cristiano Ronaldo - VIDEO

'Donatello' fue consultado sobre su ausencia en una reunión que organizó Ander Herrera por motivo de su cumpleaños y que contó con Lionel Messi . Después de no verlo en la foto, mucho se especuló sobre una supuesta mala relación con el vestuario del PSG .

"Un equipo no es un grupo de amigos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar", declaró el popular 'Donatello'.

Estas palabras recordaron aquella conferencia de prensa donde Cristiano Ronaldo asegura que no necesitaba cenar con Gareth Bale y Karim Benzema para destacar dentro del campo. Luego de esas palabras, la mítica BBC ganaría tres Champions League consecutivas para el Real Madrid .

"Yo no tengo que cenar con Benzema o Bale que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante, lo más importante es dentro del campo. Somos compañeros, sabemos los que queremos, sabemos lo que jugamos. Eso de comiditas fuera, de abracitos y besitos, eso para mí no cuenta. Lo más importante es hacer que el equipo gane, eso es lo que debemos valorar", dijo CR7 en febrero del 2016.