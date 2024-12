Kylian Mbappé saca cara por Lionel Messi: "Acepto correr cuando él esté caminando"

Fuerte y claro. Kylian Mbappé cortó el mito de que Lionel Messi vino a "destruir" el buen ambiente que se vive en el PSG . El joven jugador parisino reiteró que la llegada de la 'Pulga' no ha influido para nada en su afán de cambiar de aires la próxima temporada.

"Cuando tienes a Messi en tu equipo, sabes que tiene que hacer un poco menos para poder estar más lúcido para marcar. Así que si tienes que ir, hazlo. No hay problema, es una jerarquía establecida. Yo acepto correr cuando Messi esté caminando, ¡no hay problema! ¡Es Messi, de todos modos!", declaró Kylian Mbappé a L'Equipe.

Además, añadió: "Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año estoy servido. Cuando juegas con grandes jugadores, tienes que hacer concesiones. Ya no eres el único gran jugador. Ya no eres tú solo, eres tú y el resto".