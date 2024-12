"Lo queríamos": DT de Godoy recordó el pedido de Maradona por Cueva

Por aquel entonces, 'Aladino' no contaba con continuidad Santos FC y buscaba nuevos aires. Es por ello que el 'Pelussa' buscó su contratación para la Superliga Argentina, pero no se llegó a un acuerdo.

"El jugador peruano es muy buen técnicamente. Cuando estábamos en Gimnasia con Diego Maradona, hubo la posibilidad de traer a Christian Cueva y estábamos encantados de la vida, lamentamos mucho que no haya llegado", expresó a RPP.

"Es una satisfacción grande que me llame Maradona y quiera contar conmigo, no lo esperé nunca, no lo había soñado ni nada, pero el fútbol es así. El que personas así confíen en uno es importante para que luego de concretarse las cosas motivan mucho para poder entregar todo", expresó Cueva en agosto del año pasado.