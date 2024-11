Boca: Battaglia y la curiosa decisión para evitar otra 'intoxicación' previo a la final con Talleres

Sebastián Battaglia , técnico de Boca Juniors no quiere más imprevistos, y menos a 48 horas de una final como la que tendrá contra Talleres por la Copa Argentina. Es así que ha decido que sus jugadores concentren dos días antes del decisivo partido.

Con respeto al equipo, Battaglia aún no ha definido al once que arrancará el miércoles. El sábado frente al Arsenal, hubo varios futbolistas por debajo de su nivel, por lo que no llamaría la atención que el técnico vuelva a realiza varios cambios.