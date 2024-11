Óscar Ruggeri: "Ni Guardiola puede dirigir a este Boca Juniors"

No es un equipo, apenas son una cantidad de jugadores. Óscar Ruggeri habló sobre el equipo de Carlos Zambrano y Luis Advíncula ; los problemas de conducta, el bajo nivel futbolístico y el hostigamiento constante hace que el equipo no camine bien. Boca Juniors está en picada.

El panelista de ESPN, Óscar Ruggeri, comentó que: "Las cosas que pasan en Boca no dejan dirigir ni a Guardiola. Podemos hablar de mil cosas, va a venir guardiola pero si un tipo viene borracho, el otro agarra los botines y se va porque quiere visitar a la mamá porque quiere ir a visitar a la prima. El otro dice que ya no quiere jugar en Boca, ni Guardiola puede dirigir a estos pibes. No se puede dirigir a Boca si el vestuario no es sano."