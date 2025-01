¡No lo tenía nadie! Yoshimar Yotún ha sido ofrecido a Boca Juniors

Según el periodista que cubre dicha institución Luis Fregossi , el jugador nacional de 31 años fue ofrecido al 'Xeneize' en los últimos días, pero afirmó que su llegada podría darse en caso el paraguayo Ángel Romero no logre contestar la oferta que le hizo el club argentino.

"Me contaron que Yoshimar Yotún fue ofrecido a Boca en los últimos días. No sé si se avanzó con el tema, pero sería una buena opción si no se llega a dar lo de Ángel Romero", indicó el comunicador en el programa Mundo Boca Radio.