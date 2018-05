Álvaro Gutiérrez se deja seducir por Universitario y sueña con ser su entrenador

En Universitario se viven horas decisivas para definir al nuevo técnico. Se van acortando las opciones y, tal como lo dijo LÍBERO, el uruguayo Álvaro Gutiérrez Felscher es una de las principales opciones. En diálogo exclusivo, el DT confirmó el llamado del cuadro crema.

“Mi representante me dijo de la posibilidad que hay en Universitario y la verdad, para mí, es un orgullo si se logra concretar. Es una gran posibilidad para mí y mi cuerpo técnico. La ‘U’ tiene historia y es un inmenso desafío para volver al club al lugar que merece”, indicó Gutiérrez desde Montevideo.

TE PUEDE INTERESAR: Universitario podría ser liquidado si desciende advirtió la SUNAT en comunicado

El charrúa, que es representado por el Grupo Casal, agregó: “Sé la realidad del club, los problemas, lo del TAS. Lo tengo claro todo. Esta sanción es complicada, pero no es imposible levantar al equipo”.

“Un proyecto y una base sería lo esencial. Diego Guastavino me dio referencias del club y me habló maravillas. Me dijo lo increíble que son sus hinchas y es el más grande del país”, dijo

NO TE LO PIERDAS: Álvaro Gutiérrez, el gran favorito para ser el próximo DT de Universitario

Sin embargo, no es el único que tiene posibilidades. El argentino Facundo Sava, de reciente paso por Gimnasia (donde irá Pedro Troglio), también fue contactado por la “U”.