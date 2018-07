Las 7 claves para la continuidad de Ricardo Gareca en la Selección Peruana

Tras el Mundial Rusia 2018, la FPF trabaja incansablemente en pos de llegar a un acuerdo con Ricardo Gareca para su continuidad con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022. LIBERO te explica las claves para que se de el sí más esperado por la afición peruana.

POLÍTICA DEPORTIVA

Gareca pidió que en San Luis se construya un moderno laboratorio para analizar a los seleccionados y rivales con alta tecnología. Además, la FPF ya compró un terreno en Chaclacayo para la nueva Videna de la bicolor.

FORMALIZAR LOS CLUBES

La Comisión de Licencias se está encargando de formalizar a los clubes exigiendo puntualidad en los pagos e instalaciones de calidad para sus jugadores. En algunos casos, ya se puso mano dura.

TRABAJO CON MENORES

El Plan Centenario 2022 ya está caminando. Se ha descentralizado el proceso de selección de menores y se están organizando campeonatos competitivos como el Torneo Centenario Sub 13, Sub 15 y Sub 17 con Ahmed a la cabeza.

REORGANIZAR CAMPEONATOS

A partir del 2019, la FPF organizará el torneo local con la denominada Liga de Fútbol Profesional. Contarán con el asesoramiento de Conmebol y la LFP de España.

UNIVERSO DE JUGADORES

Gareca amplió el número de convocables. Hizo debutar a Da Silva, Santamaría, Loyola, Alfageme, Zela, Abram, Cáceda, Polo, Flores, Trauco, Ruidíaz, Tapia... Y consolidó a Carrillo, Cueva, Ramos, etc. Potenció sus capacidades.

OBJETIVOS REALES

Antes del Mundial, el peruano pensaba que la selección estaba para llegar a la final. Una semana en Rusia bastó para pisar tierra. El "Tigre" quiere que se acabe el exceso de triunfalismo, la revolución más allá de lo deportivo. "Si podemos", dijo.

RESPALDO MAYORITARIO

El pueblo, los hinchas, el periodismo, todas las clases sociales y políticas respaldan la continuidad de Gareca. El DT ha dicho que tomará en cuenta este detalle. Ni en su propio país lo van a querer tanto como en el Perú. Y lo sabe.