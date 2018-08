¡No queda nadie! Juan Monroy renunció al Tribunal de Apelaciones de la FPF

¿Edwin Oviedo será el último que apague la luz de la FPF? Este martes 31 de julio se gestó una gran cantidad de renuncias y a altas horas de la tarde se confirmó una más. Y es que el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Comisión de Justicia de la entidad nacional, Juan Monroy, también decidió dar un paso al costado.

El famoso abogado presentó su carta de renuncia luego de que la Comisión de Auditoría y Ética, y el Comité Consultivo; ambas de la Federación Peruana de Fútbol, hicieran lo mismo algunas horas antes. Juan Carlos Oblitas dio a conocer que ofrecerá mañana miércoles una conferencia de prensa un día antes de la llegada de Ricardo Gareca a suelo limeño.

Según se lee en una carta publicada en RPP, Monroy no especifica claramente los motivos de su salida, pero afirma que se debe a las especulaciones sobre la amistad del empresario azucarero con el exvocal supremo César Hinostroza y Antonio Camayo, apresado por formar parte de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

"En las últimas semanas se han revelado una serie de informaciones vinculadas a usted (Edwin Oviedo), las cuales empiezan a afectar la transparencia con la cual la Comisión de Justicia que presido, gracias a su nombramiento, ha venido desempañando su función", se lee en comunicado presentado por Monroy.

"Y aun cuando no funjo de juez ni de fiscal -quiero decir que no me corresponde calificar lo que le viene ocurriendo- me veo en la necesidad de renunciar irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando", señala.

EL DATO

Juan Monroy asumió la presidencia del Tribunal de Apelaciones en el 2016.