Juan Carlos Oblitas: "Siento asco y me da mucha pena que esto se haya involucrado la FPF"

Mediante la conferencia de prensa que dictó el día de hoy Juan Carlos Oblitas, dejó en claro su malestar e incomodidad ante el ambiente que viene viviendo la federación peruana de fútbol. Enfatizando 'la institución está por encima de todo' y detallando cómo es que fue acomodando todo para que las personas negativas se alejen del nombre FPF.

"Siento lo mismo que todos ustedes. Siento asco y me da mucha pena que esto se haya involucrado la FPF. La pelota no se debe manchar, si nosotros no aclaramos estos temas es posible que Ricardo Gareca no se quede".

Explicando también que entiende cómo es que cada uno de los personajes que hasta hace poco trabajaban junto a Edwin Oviedo fueron renunciando de forma constante a sus labores.

"Es gente brillante (los que renunciaron). Realmente es una pena que las personas que integran estos comités se vayan. Les agradezco en el nombre del fútbol". Afirmando que todos los cambios que se verán en adelante serán siempre en búsqueda de la mejoría para la FPF.