¡Será una fiesta! Hinchas de Universitario de Deportes podrán ingresar con camisetas 'cremas'

El partido de hoy tendrá todos los colores necesarios e ingredientes para que sea una noche mágica. Tanto Sporting Cristal y Universitario tienen la posibilidad de que sus hinchas estén con 'la piel' que ellos deseen ir, esto ante la información que circuló sobre la prohibición del hincha visitante y su camiseta -en este caso Universitario-.

Hace unos instantes la “Policía Nacional del Perú” informó que los hinchas de Universitario de deportes no tendrán impedimento para poder disfrutar del encuentro mostrando sus camisetas a vista y paciencia. No existe impedimento hacia esta situación, dejando en claro que no habrá problema alguno por parte de la logística.

El día de ayer se filtró una información donde se pudo ver que Universitario de Deportes explicaba la situación más tensa previo a un encuentro de tamaña magnitud. Por orden de la PNP se exigía que ningún hincha de la “U” esté dentro del estadio con la camiseta del conjunto 'merengue'.

Esto como medida para poder proteger la integridad de cada uno de los asistentes, al consolidarse este partido como uno de alto calibre y máxima tensión. Pero la noticia que aporta al espectáculo se dio hace unos instantes, con la confirmación de que 'no habrá restricciones para los hinchas de la "U" y sus camisetas'.

Ojo a esto. @PoliciaPeru informa que los hinchas de la U sí podrán entrar esta noche con camiseta. Ojalá cumplan. https://t.co/6M5yJmpfs4 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 4 de agosto de 2018

Lo último:

Tanto Sporting Cristal como Universitario de deportes informaron en sus cuentas personales de Twitter la alegría y emoción que embarga esta grandiosa noticia, siendo muy expresos y pidiendo a los hinchas que se comporten a la altura del partido. Un evento que traerá mucho público ansioso de ver un cotejo de alto nivel.

¡Nos alegra esta noticia!

Hoy a las 8pm disfrutemos juntos del partido y respetemos los colores de las camisetas 🙌🏻⚽️@Universitario https://t.co/brSs7Fhk6K — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 4 de agosto de 2018

EL DATO:

En el partido entre Universitario y Sport Boys se le exigió a todo hincha 'rosado' que se saque su camiseta.