Osvaldo Piazza envió saludos a la ‘U’ por su aniversario y resaltó que “nada fue fácil” cuando fue su DT

El ex entrenador de Universitario de Deportes, Osvaldo Piazza sigue al tanto de las noticias del club ‘crema’ y desde su natal argentina expresó su deseo para que el club salga a flote de la crisis que atraviesa. Y destacó que en los dos ciclos que le tocó dirigir nada fue fácil, se trabajó bien y aprendió mucho del balompié peruano.

"Me llevo los mejores recuerdos de la 'U' porque no fue nada fácil. El equipo no venía de tener buenos años, no campeonaba como hace diez temporadas. Arrancamos con mucha ilusión y trabajamos bien, aprendí muchísimo y conocí el país. Los dos años que estuve en Perú me trajeron muchas cosas a mi vida", declaraciones para Radio Ovación.

PUEDES VER: Alianza Lima mandó un emotivo saludo a Universitario por su aniversario

Piazza además habló sobre el plantel juvenil con el que está afrontando Universitario el Torneo Apertura y sostuvo que no se puede comparar con los de su generación. "El tema con los chicos jóvenes en aquel entonces era diferente en comparación a ahora, son 20 años de diferencia. Hay que darse cuenta de lo que se puede avanzar”, indicó.

NO TE LO PIERDAS: ¿Cómo le fue a Pablo Bengoechea en los clásicos?

Universitario festeja su 94° aniversario y el estratega aprovechó para mandarle los mejores deseos a su ex casa y espera que resuelvan sus problemas. “Cuando uno festeja su cumpleaños, sopla una vela y pide tres deseos. En un día tan especial para los ‘cremas’ y la gente de la 'U', que deseen que se repongan como club y los resultados van a venir después".

El argentino de 71 años tuvo dos etapas al mando de la tienda 'crema': 1998 y el 2002, en su primer ciclo fue donde logró el Torneo Apertura tras vencer a Sporting Cristal. Después de 4 años el estratega argentino regresó a Universitario luego de dirigir en su país al Colón, Independiente y Huracán. Su regreso a tienda ‘crema’ no sería como lo habría planeado, pues el club atravesaba una crisis económica y los resultados no le favorecieron de esta manera su segundo ciclo culminaría prematuramente.