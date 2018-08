¡Lo último! Cristal se manifiesta en contra de imposición de la ADFP, contra la FPF

Tras el comunicado que emitió la ADPF, exigiendo a la FPF la designación inmediata de los integrantes de la Comisión de Justicia, la dirigencia de Sporting Cristal se pronunció mediante un comunicado para expresar su oposición a la decisión de la asociación, en la que, no ha tenido participación.

“La ADFP ha hecho público un comunicado sobre el cual no hemos sido consultados y del cual no teníamos conocimiento”, empieza el comunicado de los ‘rimenses’, en el mismo, que aseguraron no compartir con las ideas expresadas, mucho menos con señalar a Juan Matute como persona no grata.

“Cristal no está de acuerdo con el contenido del comunicado. Si bien este menciona que ‘La ADFP reitera su compromiso con el fútbol nacional para lograr su modernización y profesionalización’, creemos que el contenido de este comunicado y lo que se pretende emprender va totalmente en contra de lo expuesto”, explican.

De esta manera, el club ‘celeste’ expresa su inconformidad con el contenido la advertencia impuesta por la ADPF, que exigió la elección de una nueva Comisión de Justicia, o de lo contrario, se harían cargo de la designación.

EL DATO

Cristal envió otro comunicado pidiendo la licencia de Edwin Oviedo hasta esclarecer la crisis por el caso del juez Hinostroza.