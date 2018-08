¡Marca su territorio! Gareca y las radicales condiciones para renovar

Ricardo Gareca se tomó más de un mes para pensar. Digamos que Perú siempre fue la prioridad del “Tigre” por varias razones: La clasificación al Mundial luego de 36 años, los jugadores creen fielmente en su mensaje, tiene el respaldo de todo el país. Es la imagen de un santo milagroso.

Pero habían varios puntos que no le cuadraban. El entrenador notó que desde que se jugó el repechaje, algunos directivos comenzaron a ganar protagonismo utilizando a la selección para fines políticos y personales. Otros se tomaron atribuciones que no les corresponde. Aquí te lo contamos todo.

PUEDES VER: Ni Ricardo Gareca ni Oblitas quieren tomarse la foto con Edwin Oviedo

No más intromisiones. Al “Tigre” no le agradó que Edwin Oviedo presione a la FIFA y al Tribunal Federal Suizo para que absuelvan a Paolo Guerrero. El DT ya venía trabajando un equipo sin el “9” para el Mundial, a última hora le cambiaron los planes.

Descentralización. Los trabajos de visorías y reclutamiento de menores en todo el país deben continuar para abastecer a las selecciones Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Asimismo, la organización de la Copa Federación y Torneo Centenario.

NO TE LO PIERDAS: Juan Carlos Oblitas dejaría el cargo de director deportivo en diciembre

Formalización. Gareca quiere que la Liga de Fútbol Profesional cambie la imagen del torneo peruano con los siguientes puntos: Canchas en perfecto estado, clubes al día en pagos y una organización de campeonatos que beneficie a la selección.

Respetar la privacidad. El “Tigre” ha sido muy claro en este pedido. No quiere ver nunca más a personas ajenas a la selección dentro del vestuario y en los entrenamientos. La foto de Antonio Camayo en los camerinos lo indignó demasiado.

EL DATO

El entrenador también pidió que se aceleren las obras en la Videna de Chaclacayo porque desea que la bicolor trabaje con absoluta tranquilidad.