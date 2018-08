Pablo Bengoechea afirma que luchará por el Torneo Apertura

Pablo Bengoechea, estratega uruguayo que dirige a Alianza Lima, habló luego del empate ante Universitario de Deportes a uno. Lo hizo en conferencia de prensa y dejó claro varios puntos del Torneo Apertura. No se resignará y sabe que matemáticamente, todo es posible a estas alturas del certamen.

"En puntos perdidos estamos a 4 porque tenemos un partido menos, no dependemos de nosotros. Todos los partidos hay que jugarlos. Nosotros, hasta que no terminen los partidos y los campeonatos, no nos rendimos nunca y en esta institución la historia ha sido luchar siempre", fueron las primeras palabras de Bengoechea.

No quiso enfatizar sobre lo que Kevin Quevedo protagonizó en el campo de juego tras su expulsión. Le llamó la atención y lo más probable es que no lo vuelva a tener en cuenta por su comportamiento. Lo que sí dijo, fue que "matemáticamente hay una posibilidad". Se tiene confianza.

"Matemáticamente hay una posibilidad, obvio que el empate nos deja más lejos. Pero nosotros vamos a luchar mientras tengamos vida", afirmó. Pablo Bengoechea deberá corregir en estos días todos los errores que ha cometido para llegar bien este martes que jugará en el Estadio Alejandro Villanueva por la noche.

Sobre el penal que le cobraron a Universitario de Deportes, dijo que no lo vio claro y que por televisión lo iba a revisar. "No vi mucha protesta. Yo no tengo opinión, estaba muy lejos", cerró Pablo Bengoechea en conferencia de prensa tras el empate con su eterno rival.