¡Puede rebotar! Mayora llegaría a Universitario sin el pedido del comando

Como lo informó Líbero en la edición de ayer, tras la sugerencia de un asesor en la secretaría técnica de Universitario, se habló de Diego Mayora. Incluso, el “9” declaró ayer mismo que ya estaba todo arreglado para ponerse la crema y que el viernes se haría oficial.

¿Cierto o no? ¿Llegará el “Tanque” al cuadro merengue? Vamos por partes. La famosa secretaria técnica de la “U” se encarga de ver los pedidos del comando técnico, evaluarlos, y definir si es que llega o no al club determinado jugador.

Sin embargo, vale aclarar, que Diego Mayora no está avalado por el cuerpo técnico liderado por el chileno Nicólas Córdova. Él no es un pedido del DT.

Si llegara, como él dice, se aceptará, pero “Nico” no lo pidió y eso no obliga a que deba usarlo sí o sí. Dependerá de diversos factores. Se requieren otros nombres y hay que ver si lo de Mayora termina concertándose o no. Por lo pronto, el hincha se sorprendió.