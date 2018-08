Diego Mayora: "Ya está todo muy encaminado con Universitario"

Luego de recibir el visto bueno para contratar jugadores, Universitario de Deportes ha llevado con suma discreción este tema. Sin embargo, son varios los nombres que se manejan para reforzar al equipo. Uno de ellos es el delantero Diego Mayora, quien confirmó el interés y aseguró que está cerca de sumarse al cuadro 'merengue' .

"La gente de la 'U' ya me llamó, estoy esperando que me vuelvan a llamar y que me digan cuando viajo para firmar. Ya está todo muy encaminado, en los próximos días, el viernes por ahí, habrán novedades seguramente", aseguró.

Además, el ex Deportivo Municipal tiene como prioridad jugar en Lima y ve como un reto llegar a la Universitario para salvarla. "La 'U' es un equipo grande, creo que todo el mundo quiere jugar ahí. Está en un mal momento y sería lindo marcar muchos goles y sacarlos de esta posición incómoda", señaló en diálogo con Depor.

El popular 'Macocho' le dejó un mensaje a la hinchada merengue. "Voy a dar lo mejor, a marcar goles dios mediante, y darlo todo por cambiar la situación", indicó.

Cabe recordar que el jugador se desligó del Real Garcilaso en mayo y se encuentra como jugador libre. Sin embargo, estuvo entrenando con el club Unión Comercio con la finalidad de no perder continuidad.



El dato:

Diego Mayora fue separado del club cusqueño luego de haber sido detenido por manejar en estado de ebriedad.