Diego Mayora se pronunció sobre el interés de Universitario en contratarlo

En las últimas horas, Diego Mayora ha sido vinculado con Universitario de Deportes. El club merengue trabaja para hacer realidad sus nuevos fichajes, entre ellos, la contratación del delantero peruano.

Ante ello, Diego Mayora confirmó el interés por parte del club crema. “Sólo he hablado con una persona del club que me preguntó por mi situación contractual en Colón”, señaló el exdelantero de Real Garcilaso.

En seguida, Diego Mayora puntualizó que “estar en la lista de posibles refuerzos para defender los colores de Universitario me llena de motivación y daré todo de mi”

