Con Andy Polo desconvocado, ¿Por qué Ricardo Gareca no llama a Alejandro Hohberg?

Marco Giovanni Cabrera

@marcogiovannic

Andy Polo fue desconvocado para los amistosos ante Holanda y Alemania debido a problemas personales. Ricardo Gareca tenía la facultad de llamar a un jugador en su reemplazo, pero decidió no hacerlo. La selección viajará a la gira europea con 23 futbolistas.



LÍBERO.PE se enteró de buena fuente que la intención del entrenador era convocar a Cristian Benavente en lugar de Andy, pero la Federación Peruana de Fútbol ya no puede enviar la solicitud de permiso a su club Sporting Charleroi porque el plazo venció.



¿Y por qué Gareca no convocó a Alejandro Hohberg? Bueno, el “Tigre” dio varias pistas en las entrevistas que brindó a la prensa deportiva la semana pasada.



"Alejandro Hohberg es una realidad. Está pasando un buen momento, pero ya tuvo su chance. En un momento creíamos que había reunido las condiciones. El tiempo que estuvo con nosotros nos dejó una buena imagen, a nivel de jugador y persona.



“Está en un momento lindo en Alianza Lima, pero está jugando en posiciones en las que no estaba considerado antes. Cuando lo vemos jugar como media punta, en la que no tiene una tendencia a retroceder, ya lo estamos situando en otro contexto, diferente al que fue llamado en un primer momento", declaró el DT a RPP.



En Videna consideran que Hohberg compite con André Carrillo, Edison Flores, Paolo Hurtado, Andy Polo y Cristian Benavente. En ese orden de mérito para Gareca.



Si Polo y Benavente quedaron afuera, ¿por qué entonces no llamaron a Hohberg si hay un cupo más para completar los 24? Este diario pudo conocer que el nombre del “Enano” no está escrito en la pizarra de Gareca. Es decir, por ahora, no está en sus planes.



“Es cuestión de gustos”, nos dijeron en San Luis. Alejandro tendrá que seguir destacando a niveles superlativos en Alianza Lima hasta llenarle nuevamente los ojos a Ricardo Gareca.