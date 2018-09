"Lavé carros e hice taxi": Calcaterra no se calló nada en esta entrevista

Horacio Calcaterra es la novedad de la Selección Peruana y no se calló nada en una divertida entrevista a Fútbol en América.

Calcaterra aseguró que le “gustaría jugar un partido de eliminatoria con Chile” y que la Selección de Argentina “no significa nada” para él.

El volante de Sporting Cristal también reveló que de chico tuvo que hacer taxi y lavar autos para ganarse “los frijoles”.

Su amistad con el “Chino” Ximenez y la vanidad de Emanuel Herrera, también fueron parte de los temas de la entrevista.