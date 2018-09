Cristiano, Modric y Salah finalistas para el premio The Best FIFA

En Londres se hizo oficial los nombres de los tres futbolistas nominados al The Best del año. En la lista aparece Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah son los candidatos que lucharán por llevarse el trofeo en la ceremonia del The Best FIFA Football Awards a desarrollarse el 24 de septiembre.

El primer finalista es Cristiano Ronaldo. Y es que, si bien no tuvo un gran Mundial con Portugal, fue clave en la obtención de la Champions League del Real Madrid, por si eso no fuese poco, se consagró como goleador del mismo torneo. ‘CR7’ hoy en la Juventus podría revalidad su premio del The Best al Juqador de la FIFA del año pasado.

Por su parte, Luka Modric, titular indiscutible con el Real Madrid y líder absoluto con su selección de Croacia, acaba de ser elegido como el mejor jugador de la Champions League. El croata venció en esta instancia a Cristiano y Salah y es el favorito de muchos a quedarse con el The Best que se entregará el próximo lunes 24 de septiembre.