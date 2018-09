Selección Peruana: Flavio Maestri eligió al reemplazo natural de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se encuentra en una batalla por la continuación de su carrera futbolística, sin embargo, uno no puede evitarse preguntar en caso no consiga su 'liberación', quien sería el mejor reemplazo del 'Depredador'. Flavio Maestri, ex seleccionado, lanzó el nombre del jugador que reúne las condiciones para reemplazarlo.

"Lo comenté y lo vuelvo a decir, Beto da Silva de estar en actividad sería para ponerlo de arranque como '9', es el reemplazante natural de Paolo Guerrero, ya que Ruidíaz tiene otras características y no olvidemos a Christopher Olivares", declaró el tanque en Radio Ovación.

El exdelantero explicó que Raúl Ruidíaz, una de las opciones para ser el '9' de Perú, tiene dificultades en explotar debido al poco tiempo que recibe en los encuentros de la 'bicolor'. "Ruidíaz ya tuvo minutos con la selección, lo que está esperando es estar desde el arranque, tener más minutos, porque uno se queda con la espina de no poder desarrollar todo el fútbol que tiene en pocos minutos. Yo haría lo mismo, tratar de convencer al técnico de lo que soy capaz, sino no lo llamaría", comentó Maestri.

Finalmente, el ex Alianza Lima considera que los amistosos de la selección peruana que se disputaran el 6 y 9 de setiembre servirán de gran manera a los representantes de la 'bicolor'. "Para estos partidos lo que se busca es seguir dándole roce a la selección, creciendo con rivales grandes como Holanda y Alemania; jugar de memoria, consolidarlo y seguro los jugadores lo van a vivir".

EL DATO

Beto Da Silva acaba de ser oficializado como nuevo fichaje del Tigres UANL.