Selección Peruana: Edwin van der Sar alabó a Jefferson Farfán y Nolberto Solano [VIDEO]

La Selección Peruana se prepara para afrontar un duro partido ante Holanda en un nuevo amistoso internacional válido por fecha FIFA. En la previa de este encuentro, un histórico de ‘la naranja mecánica’ como Edwin Van der Sar habló sobre algunos jugadores del combinado nacional que dirige Ricardo Gareca.

El famoso ex portero del Manchester United fue abordado por la prensa peruana que se encuentra en Holanda cubriendo al equipo de Ricardo Gareca. El popular ‘pinocho’ reconoció el poco conocimiento sobre los jugadores de la Selección Peruana, sin embargo, pudo resaltar las cualidades de Jefferson Farfán.

“Jefferson Farfán, recuerdo que era un ganador, anotaba goles. Luego se fue al Schalke. Creo que jugó algún partido contra el Manchester United el 2007 o 2008”, afirmó el arquero de la Selección de Holanda campeón de la Champions League con Ajax y Manchester United.

De igual manera, fue consultado por Nolberto Solano, ex jugador nacional que le anotó con la camiseta del Newcasttle cuando este militaba en la Premier League: “Nolberto Solano fue muy buen jugador, era popular en Newcastle, por su forma de ser. No recuerdos sus goles o de repente no quiero recordar los goles que me anotó”.