Carlos Ascues: “ Si soy titular en Orlando City, la Selección Peruana vendrá sola”

La sorpresa del mercado de pases de este medio año respecto a los jugadores peruanos, fue sin duda la llegada de Carlos Ascues a la MLS. El volante central fue prestado al Orlando City hasta finales de este año con opción de compra para la siguiente temporada.

El peruano ya fue titular en dos ocasiones con la camiseta del Orlando City y contó sus primeras impresiones sobre su experiencia en Estados Unidos al Diario AS USA. Además, reveló cuales son sus objetivos inmediatos en este nuevo club.

Lo primero que Carlos Ascues quiere es consolidarse como titular en el Orlando City donde ya jugó como volante y defensa central: “Vine para quedarme, trataré de dar todo de mi y esforzarme al máximo para demostrar que sí puedo continuar aquí”.

De igual forma, comentó que Yoshimar Yotún fue un gran apoyo en sus primero días en el Orlando City: “Cuando ya estaba casi todo claro, conversamos (Ascues y Yotún sobre la transferencia). Me dijo que era un buen grupo, que la ciudad es linda, el clima bueno y eso me ayudó a venirme feliz. Y que mejor que tener un compañero aquí que me está apoyando en todo”.

El ex volante de Alianza Lima no descarta volver a vestir la camiseta nacional y sabe que un buen presente en la MLS lo puede devolver al equipo de Ricardo Gareca: “Mi mayor objetivo ahorita es ganarme mi puesto aquí, poder quedarme en el equipo. La selección vendrá sola si uno mejora y juega mas partidos, creo que en buen nivel se van apareciendo oportunidades”.

Carlos Ascues también comentó que viene aprendiendo el idioma ingles y que el club ha sido muy importante en su adaptación: “Gracias a Dios el club ya me dio la mano para estar en clases y ya estoy aprendiendo pronto. Empezar rápido era lo mejor para poder aprende. La profesora es peruana y eso me ayuda mucho porque me apoya para estar rápido al parejo con mis compañeros”.