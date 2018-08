Carlos Ascues calificó de esta manera su debut con el Orlando City en la MLS

Tuvo su debut, no fue el soñado, pero quedó conforme con él. Carlos Ascues se estrenó en la MLS con el Orlando City el último viernes en la derrota (2-1) de 'Los Leones', en casa, ante el Atlanta United y el mediocampista expresó sus primeras impresiones de su performance.

"Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de arrancar. Creo que tuve un buen debut pero no quedé contento porque no logramos el resultado que buscábamos", aseveró el ex Alianza Lima, quien llegó a préstamo al conjunto de Florida hasta final del 2018, pero con una opción de extensión del vínculo por un año más.

Ascues, que comenzó como titular y estuvo en campo hasta el minuto 67, agradeció también la colaboración de sus nuevos compañeros para su adaptación. "Sentí que la comunicación fue buena. Todos mis compañeros fueron buenos conmigo ya que no entiendo del todo el inglés pero hicieron un gran esfuerzo por asegurarse de que yo les entendiera".

NO TE LO PIERDAS: Luis Abram participó en el gol de Vélez Sarsfield ante Banfield en Superliga Argentina [VIDEO]

De otro lado, el propio técnico del Orlando City, James O'Connor, calificó de "buena" su presentación: "Ascues puede estar satisfecho, tuvo una alentadora actuación". El próximo rival de los morados será el Philadelphia Union, este sábado a las 6:30 p.m.

EL DATO

Yhosimar Yotún ya cumplió su fecha de suspensión y volverá al equipo titular este fin de semana que viene.